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8 ноября • обновлено в 20:50
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"Раздавило легкие": в Киеве в страшном ДТП погибла 21-летняя девушка. Фото 18+

1.6т Читать материал на украинском

В Киеве в Голосеевском районе на ул. Заболотного 8 ноября в страшном ДТП погибла 21-летняя девушка.

Она была за рулем автомобиля Skoda, который столкнулся с грузовиком DAF, передает "Киев Оперативный". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что обстоятельства аварии устанавливаются.

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В ДТП в Киеве погибла 21-летняя Ольга

В ДТП в Киеве погибла 21-летняя Ольга

По словам патруля, который прибыл через 3 мин после аварии, девушка на тот момент еще была жива, ей раздавило грудную клетку и легкие.

"Грузовик отъехал назад, но извлечь ее не получилось. Через 2 минуты она перестала дышать. "Скорая" была через 6 мин. Оставалось лишь констатировать смерть", – написал на своей странице в Facebook блогер Влад Антонов.

"Раздавило легкие": в Киеве в страшном ДТП погибла 21-летняя девушка. Фото 18+
"Раздавило легкие": в Киеве в страшном ДТП погибла 21-летняя девушка. Фото 18+
"Раздавило легкие": в Киеве в страшном ДТП погибла 21-летняя девушка. Фото 18+
"Раздавило легкие": в Киеве в страшном ДТП погибла 21-летняя девушка. Фото 18+
"Раздавило легкие": в Киеве в страшном ДТП погибла 21-летняя девушка. Фото 18+
"Раздавило легкие": в Киеве в страшном ДТП погибла 21-летняя девушка. Фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве девушка за полчаса попала сразу в две аварии. Она объяснила это тем, что якобы только в тот день получила водительские права.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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