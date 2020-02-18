Прошел сквозь пули и удары: эмоциональная история участника Майдана растрогала украинцев

В сети появилась эмоциональная история участника Революции Достоинства в 2014 году, который собственными глазами видел жестокие убийства Украинский в Киеве. Она очень растрогала пользователей.

Ее волонтер и студент Михаил Мартыненко опубликовал на странице "Вернись живым" в Facebook. Он рассказал, что чувствует человек перед возможным расстрелом.

"В тот солнечный, почти по-весеннему теплый вторник, 18 февраля, мне было особенно сложно принять вероятность, что я уже никогда не смогу обнять семью, любить девушку, отправиться в путешествие или сделать научное открытие. Ведь тогда нас, людей, которые мечтали о свободной Украине, объявили преступниками. Я, они, мы все не должны были дожить до следующего рассвета", – написал юноша.

История участника Майдана растрогала украинцев. Иллюстрация

"Когда впервые видел убитых и полумертвых, окровавленных, безоружных людей, то воспринимал это сначала как фильм ужасов в замедленной съемке. Однако удары дубинок, которые проламывали черепа, ливни пуль и гранат были настоящими", – добавил Мартыненко.

По его словам, в те дни участниками Революции Достоинства руководило то, что они решили обороняться и давать отпор, чтобы прикрыть слабых, спасти раненых, заставить противника сожалеть о том, что тот подавляет свободную Украину. Волонтер отметил, что во время тех трагических событий люди невероятно менялись прямо на глазах.

"Сопротивление было якобы последним прижизненным приветом погибших для остальных, которых они защищали. И этот привет должен был зазвучать на весь мир", – подчеркнул участник Революции Достоинства.

Парень написал, что сначала у людей даже не было уверенности, что матерям дадут опознать и похоронить своих детей, но у всех была надежда, что сопротивление увековечат в стихах и песнях, которые будут передавать из уст в уста.

"В феврале 14-го мы хотели верить, что Небесная Сотня – последние, кто погибли за Украину. Но РФ "не простила" нашего свободолюбия и коварно захватила Крым, и не оставляет своих попыток захватить Донбасс. После победы Майдана украинцы уже шесть лет проливают кровь на востоке в борьбе за свободу, которая на самом деле началась еще на киевских улицах. И эту борьбу проиграть нельзя , – подытожил Мартыненко.

За час пост собрал более 1500 лайков и почти 250 репостов. Украинцы начали активно и растроганно комментировать историю.

"Тот, кто там был, будет помнить всегда...", "Боль не отходит с годами, если ты был участником тех событий", "Спасибо живым, вечная слава погибшим", "Царство небесное погибшим. Помните всегда тех, кто отдал жизнь за лучшую, свободную и богатую, процветающую Украину. И хотя бы ради их памяти мы должны сделать родную землю именно такой", – написали они.

Комментарии украинцев Скриншот

Комментарии украинцев Скриншот

Комментарии украинцев Скриншот

Комментарии украинцев Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь Героя Небесной Сотни Сергея Дидыча из города Городенка Ивано-Франковской области, который погиб во время столкновений на Майдане 18 февраля 2014 года, Ирина поразила сеть щемящим рассказом о папе.

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