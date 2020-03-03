Пропавшего на Киевщине рыбалку нашли мертвым: первые подробности

Один из рыбаков, которые загадочно исчезли на Киевщине, нашли мертвым. Поиски второго мужчины все еще продолжаются.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины на своей странице в Facebook. Рыбаки 28 февраля отправились на лодке "Прогресс" в воды Киевского моря, а в последний раз выходили на связь еще 29 февраля.

Так, утром 3 марта вертолет H-225 Super Puma ГСЧС Украины продолжил длительные поиски мужчин.

Пропавшего на Киевщине рыбалку нашли мертвым ГСЧС Украины

"Сегодня (3 марта. – Ред.) в 12:00 вблизи с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области, на расстоянии около 70 м от берега, в воде было обнаружено тело одного из рыбаков. Продолжаются поиски второго мужчины", – говорится в посте.

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