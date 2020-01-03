Прокуроры обменяных "беркутовцев " успешно прошли испытания у Рябошапки

Прокуроры по делам расстрелов на Майдане Игорь Земсков, Денис Иванов, а также Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и будут оставаться на занимаемых должностях.
Результаты опубликовала пресс-служба Офиса генерального прокурора на своем сайте. В целом по результатам собеседований на руководящие должности зачислили 36 человек, еще четырем было отказано.
В комментарии hromadske Земсков не поделился деталями, поскольку, по его словам, "большинство вопросов касались расследований".
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Земсков занял должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.
Прокурор отметил, что и в дальнейшем работать над делами Майдана.
"Продолжаю заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах, где я старший группы прокуроров", – прокомментировал Земсков.
Также перед этим собеседование успешно прошел еще один прокурор по делам расстрелов на Майдане Алексей Донской.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об условиях обмена пленными до конца 2019 года.
Распространилась информация о том, что украинская сторона планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014.
Бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, которого обвиняют в расстрелах активистов на Майдане, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.
Киевский апелляционный суд 27 декабря заменил группу прокуроров по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут".
Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи под личное обязательство экс-бойцов спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни. Скандальное решение было принято на заседании 28 декабря в рамках подготовки к обмену.
А уже 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР", во время которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица, в том числе и "беркутовцы". В Украину вернулись 76 человек.
31 декабря общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" обратилась к ГПУ и комиссии по утверждению на административные должности и с просьбами заменить состав прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут".
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