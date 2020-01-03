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3 января • обновлено в 13:48
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/ Криминал

Прокуроры обменяных "беркутовцев " успешно прошли испытания у Рябошапки

1.1т
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Прокуроры по делам расстрелов на Майдане Игорь Земсков, Денис Иванов, а также Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и будут оставаться на занимаемых должностях.

Результаты опубликовала пресс-служба Офиса генерального прокурора на своем сайте. В целом по результатам собеседований на руководящие должности зачислили 36 человек, еще четырем было отказано.

В комментарии hromadske Земсков не поделился деталями, поскольку, по его словам, "большинство вопросов касались расследований".

Прокуроры обмененных "беркутовцев" успешно прошли испытания у Рябошапки

Прокуроры обмененных "беркутовцев" успешно прошли испытания у Рябошапки

Земсков занял должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Прокурор отметил, что и в дальнейшем работать над делами Майдана.

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"Продолжаю заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах, где я старший группы прокуроров", – прокомментировал Земсков.

Также перед этим собеседование успешно прошел еще один прокурор по делам расстрелов на Майдане Алексей Донской.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об условиях обмена пленными до конца 2019 года.

  • Распространилась информация о том, что украинская сторона планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014.

  • Бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, которого обвиняют в расстрелах активистов на Майдане, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

  • Киевский апелляционный суд 27 декабря заменил группу прокуроров по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

  • Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи под личное обязательство экс-бойцов спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни. Скандальное решение было принято на заседании 28 декабря в рамках подготовки к обмену.

  • А уже 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР", во время которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица, в том числе и "беркутовцы". В Украину вернулись 76 человек.

  • 31 декабря общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" обратилась к ГПУ и комиссии по утверждению на административные должности и с просьбами заменить состав прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут".

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Автор
Яра Дорош
Темы
Расстрелы на Майдане Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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