Прокуроры обменяных "беркутовцев " успешно прошли испытания у Рябошапки

Прокуроры по делам расстрелов на Майдане Игорь Земсков, Денис Иванов, а также Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и будут оставаться на занимаемых должностях.

Результаты опубликовала пресс-служба Офиса генерального прокурора на своем сайте. В целом по результатам собеседований на руководящие должности зачислили 36 человек, еще четырем было отказано.

В комментарии hromadske Земсков не поделился деталями, поскольку, по его словам, "большинство вопросов касались расследований".

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Земсков занял должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Прокурор отметил, что и в дальнейшем работать над делами Майдана.

"Продолжаю заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах, где я старший группы прокуроров", – прокомментировал Земсков.

Также перед этим собеседование успешно прошел еще один прокурор по делам расстрелов на Майдане Алексей Донской.

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