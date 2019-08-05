Приковал цепью: под Киевом таксист похитил пассажира

В Киевской области задержали таксиста, который приковал своего пассажира цепью и удерживал его в подвале.

Клиент вызвал такси из Киева до Сум, но водитель попросил рассчитаться с ним до прибытия на место, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

Пассажир ответил ему, что у него нет денег на счету, после чего водитель согласился заехать в банк, чтобы оформить кредит. В выдаче займа ему отказали, поскольку у него уже был долг.

"Узнав об этом, они решили возвращаться в Киев. В столице найти деньги тоже не удалось, и водитель решил получить их на свое усмотрение. Пассажир задолжал за поездку 7000 гривен", – уточнили правоохранители.

Место удерживания Facebook Полиция Киевской области

Он отвез пассажира в свой гараж в село Софиевская Борщаговка, в подвале связал ему ноги цепью и закрыл. Пострадавший нашел в помещении инструменты и ему удалось самостоятельно освободиться после 7 часов плена.

Таксист приковал пассажира цепью Facebook Полиция в Киевской области

Полиция квалифицировала действия водителя как похищение человека.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина избил и изнасиловал девушку, которая попросила довезти ее до дома. Его автомобиль, по словам потерпевшей, был обклеен наклейками одной из служб такси.

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