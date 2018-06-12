Попали на крючок: в Киеве разоблачили аферу с животными в интернете

В Киеве семья стала жертвой мошенников, которые якобы продавали породистых собак из питомника.
Объявление о продаже щенка пострадавшие нашли на онлайн-платформе OLX, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.
"По легенде, собаку продавали за 2500 гривен, а питомник находится в Черкассах. "Предприниматели" сказали сделать предоплату на номер телефона. Ничего не подозревая, мы внесли 500 грн. Они сказали, что в Киеве будут во вторник, 12 июня, в 9:00 утра. До последнего поддерживали связь, а сегодня просто выключили телефоны, а в Viber заблокировали", ― рассказали пострадавшие от мошенников.
Facebook "Киев Оперативный"
Они успели сохранить фотографии паспортов и якобы сертификата питомника, перед тем, как злоумышленники удалили их из сообщений в Viber.
Facebook "Киев Оперативный"
Facebook "Киев Оперативный"
В комментариях к посту и другие люди признались, что также стали жертвами такой схемы.
"Знакомые лица. Подруга у них джек-рассела пыталась взять", ― написала Ирина Хирман.
Как стало известно позднее, мошенники присылали своим жертвам фотографии чужих паспортов.
Facebook "Киев Оперативный"
Facebook "Киев Оперативный"
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве орудует мошенник, продающий смартфоны якобы в отличном состоянии и по привлекательной цене.
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