Полиция задержала подозреваемых в убийстве девушек в Киеве

В понедельник, 6 января, в Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве на съемной квартире Сергея Ксендзика и Елизавету Бершацкую.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источник в полиции.

При этом в ТСН написали, что подозреваемых задержали около 4:40 утра. Сейчас с ними проводятся следственные действия. После этого им должны вручить подозрения и избрать меру пресечения.

Убитые девушки

Елизавета Бершацкая

Ксендзик Сергей

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 января в Подольском районе Киева местная жительница обнаружила два трупа в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год. Тела хозяйка жилища нашла на балконе в шкафу. Их трупы были связаны скотчем.

СМИ сообщили, что погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко.

Позже выяснилось, что убитые девушки числились в розыске как пропавшие без вести еще со 2 января. Подозреваемыми оказались Ксендзик Сергей и Елизавета Бершацкая.

При этом выяснилось, что Ксендзик находился под следствием за совершение грабежа с насилием.

Также появились жуткие подробности и фото тел девушек, которых убили в арендованной квартире.

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