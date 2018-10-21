В Киеве внедорожник устроил смертельное ДТП на переходе: первые фото и подробности

В Киеве, возле станции метро Левобережная, на пешеходном переходе произошла смертельная авария с участием Range Rover.

По словам свидетелей, 21 октября внедорожник опережал машины, которые двигались в попутном направлении, и не увидел человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу, пишут "Вартові Еспресо".

По предварительной информации, водитель пытался избежать столкновения, однако не вышло - он выкрутил руль, сбил мужчину, влетел в бордюр и остановился в метрах тридцати.

Пешеходу пытались оказать медицинскую помощь, но тщетно - он скончался в "скорой".

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