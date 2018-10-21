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/Криминал

В Киеве внедорожник устроил смертельное ДТП на переходе: первые фото и подробности

7.1тЧитать материал на украинском

В Киеве, возле станции метро Левобережная, на пешеходном переходе произошла смертельная авария с участием Range Rover.

По словам свидетелей, 21 октября внедорожник опережал машины, которые двигались в попутном направлении, и не увидел человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу, пишут "Вартові Еспресо".

В Киеве внедорожник устроил смертельное ДТП на переходе: первые фото и подробности

По предварительной информации, водитель пытался избежать столкновения, однако не вышло - он выкрутил руль, сбил мужчину, влетел в бордюр и остановился в метрах тридцати.

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Пешеходу пытались оказать медицинскую помощь, но тщетно - он скончался в "скорой".

В Киеве внедорожник устроил смертельное ДТП на переходе: первые фото и подробности
В Киеве внедорожник устроил смертельное ДТП на переходе: первые фото и подробности

Ранее OBOZREVATEL собщал, что в ДТП под Киевом погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

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Новости Киева и Киевской области Война на дорогахКриминал
Место
УкраинаКиев
Объекты
криминалДТПавто
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