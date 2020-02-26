В Киеве разыскивают Антона Чистякова, который подозревается в убийстве.

Как сообщил "Киев оперативный" в Facebook, 23 января на Борщаговке с 14 колото-резаными ранами было найдено тело мужчины.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к убийству может быть причастен уроженец Крыма, житель Киева – Чистяков Антон Александрович, 1991 года рождения", – сказано в заявлении.

Суд ранее вынес разрешение на задержание, однако разыскать мужчину пока не могут. Всех, кто владеет информацией о нем, просят немедленно сообщать в полицию на условиях анонимности.

Чистяков Антон

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве в подвале обнаружили двух мужчин, которые не подавали признаков жизни. Один из них уже был мертв, но второго удалось спасти.

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