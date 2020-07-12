Под Киевом в пьяном ДТП погиб ребенок с родителями: люди пытались устроить самосуд. Фото и видео 18+

Под Киевом в пьяном ДТП погиб ребенок с родителями.

Под Киевом, на Старообуховской трассе, 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Предварительно, погибли три человека, в том числе, двое взрослых и ребенок.

Как сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook, автомобили и обломки были разбросаны по всей дороге (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"Как нам удалось выяснить, перед тем, как вылететь на встречную полосу, водитель Mercedes въехал в Mercedes Sprinter. В автомобиле Hyundai ехали пять человек – двое взрослых (погибли сразу), девочка восьми лет (также погибла) и еще двое парней 10-ти и 12-ти лет (госпитализированы в критическом состоянии). Драгер это чудовище задуло на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения", – говорится в посте.

ДТП на Киевщине

Также в сети отметили, что люди хотели устроить самосуд на месте, но не сделали этого. На странице Dtpkievua в Instagram уточнили, что авария произошла в поселке Козин.

"Столкнулись два автомобиля, один выбросило на обочину в забор. Вся дорога усыпана обломками. Пострадавших извлекали спасатели ГСЧС, свидетели выносили на руках", – написал автор поста.

На место также прибыли правоохранители и медики.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 10 июля произошло ДТП, в котором погиб водитель такси.