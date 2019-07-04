ГлавнаяНовости
МоваЯзык
LadyCity

/Криминал

Под Киевом убили работницу Рады: подробности трагедии

5.6тЧитать материал на украинском

Гардеробщицу Верховной Рады 66-летнюю Антонину Шпир, которую нашли мертвой в поле на Киевщине, вероятнее всего, задушили.

О том, что ее тело со следами насильственной смерти было найдено между поселками Вольная и Юровка в Макаровском районе, сообщает пресс-служба полиции региона.

"1 июня об исчезновении пенсионерки обратился в Киево-Святошинского отдела полиции с заявлением ее сын. Накануне женщина поехала на дачу в соседний район и пропала. Поиски продолжались двое суток", – рассказали правоохранители.

Новости
В Киеве нашли мертвым сотрудника Администрации президента: все подробности
Антонина Шпир

Антонина Шпир

Киев Оперативный

По предварительным данным смерть женщины наступила в результате механической асфиксии – удушения. Для установления окончательных причин смерти тело было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается также, что полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Стало известно, что женщина достаточно долго работала в парламенте. "Два созыва, так точно. Большинство из нас знала по имени, если видела, что журналист чем-то озадачен, опечален, то всегда расспрашивала и утешала. За событиями в сессионном зале следила с экрана маленького телевизора, который стоял у нее в гардеробе", – поделилась журналистка Елена Галаджий, пишет "КП в Украине".

Место, где нашли тело женщины

Место, где нашли тело женщины

kv.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 под Киевом в Яготинском районе нашли обгоревшее тело мужчины с множественными ранениями. Труп лежал на обочине между двумя населенными пунктами.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
1
Смешно
5
Интересно
23
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Она слишком много знала..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel