Под Киевом убили работницу Рады: подробности трагедии

Гардеробщицу Верховной Рады 66-летнюю Антонину Шпир, которую нашли мертвой в поле на Киевщине, вероятнее всего, задушили.
О том, что ее тело со следами насильственной смерти было найдено между поселками Вольная и Юровка в Макаровском районе, сообщает пресс-служба полиции региона.
"1 июня об исчезновении пенсионерки обратился в Киево-Святошинского отдела полиции с заявлением ее сын. Накануне женщина поехала на дачу в соседний район и пропала. Поиски продолжались двое суток", – рассказали правоохранители.
Антонина Шпир
Киев Оперативный
По предварительным данным смерть женщины наступила в результате механической асфиксии – удушения. Для установления окончательных причин смерти тело было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Отмечается также, что полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Стало известно, что женщина достаточно долго работала в парламенте. "Два созыва, так точно. Большинство из нас знала по имени, если видела, что журналист чем-то озадачен, опечален, то всегда расспрашивала и утешала. За событиями в сессионном зале следила с экрана маленького телевизора, который стоял у нее в гардеробе", – поделилась журналистка Елена Галаджий, пишет "КП в Украине".
Место, где нашли тело женщины
kv.npu.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 под Киевом в Яготинском районе нашли обгоревшее тело мужчины с множественными ранениями. Труп лежал на обочине между двумя населенными пунктами.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.