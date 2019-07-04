Под Киевом убили работницу Рады: подробности трагедии

Гардеробщицу Верховной Рады 66-летнюю Антонину Шпир, которую нашли мертвой в поле на Киевщине, вероятнее всего, задушили.

О том, что ее тело со следами насильственной смерти было найдено между поселками Вольная и Юровка в Макаровском районе, сообщает пресс-служба полиции региона.

"1 июня об исчезновении пенсионерки обратился в Киево-Святошинского отдела полиции с заявлением ее сын. Накануне женщина поехала на дачу в соседний район и пропала. Поиски продолжались двое суток", – рассказали правоохранители.

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По предварительным данным смерть женщины наступила в результате механической асфиксии – удушения. Для установления окончательных причин смерти тело было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается также, что полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Стало известно, что женщина достаточно долго работала в парламенте. "Два созыва, так точно. Большинство из нас знала по имени, если видела, что журналист чем-то озадачен, опечален, то всегда расспрашивала и утешала. За событиями в сессионном зале следила с экрана маленького телевизора, который стоял у нее в гардеробе", – поделилась журналистка Елена Галаджий, пишет "КП в Украине".

Место, где нашли тело женщины kv.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 под Киевом в Яготинском районе нашли обгоревшее тело мужчины с множественными ранениями. Труп лежал на обочине между двумя населенными пунктами.

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