Под Киевом ребенок попал под колеса авто: момент жуткого ЧП попал на видео

В Вышгородском районе Киевской области ребенок на электро-велосипеде выехал на дорогу и попал под колеса автомобиля.

Инцидент произошел в субботу, 6 октября. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, опубликовав видео с места ЧП.

"Вчера в селе Синяк Вышгородского района произошло ДТП с участием ребенка, который выехал на электро- велосипеде на проезжую часть. Мальчика забрала скорая... О степени и характере травм пока неизвестно", - написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пешеход-нарушитель погиб под колесами Mercedes.