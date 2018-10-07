МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

Под Киевом ребенок попал под колеса авто: момент жуткого ЧП попал на видео

1.5тЧитать материал на украинском

В Вышгородском районе Киевской области ребенок на электро-велосипеде выехал на дорогу и попал под колеса автомобиля.

Инцидент произошел в субботу, 6 октября. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, опубликовав видео с места ЧП.

"Вчера в селе Синяк Вышгородского района произошло ДТП с участием ребенка, который выехал на электро- велосипеде на проезжую часть. Мальчика забрала скорая... О степени и характере травм пока неизвестно", - написано в сообщении.

Новости
Погибли дети, 9 раненых: в Коломые произошло кровавое ДТП. Опубликованы фото трагедии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пешеход-нарушитель погиб под колесами Mercedes.

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги