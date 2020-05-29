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29 мая • обновлено в 08:29
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/ Криминал

Под Киевом расстреляли маршрутку: кадры с места ЧП

1.7т
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В пятницу, 29 мая, в Броварах, Киевская область расстреляли маршрутку.

Как сообщают "Факты", десятки молодых людей около 07:00 напали на место стоянки одной из маршрутных автобусов на улице Олимпийская (район Торгмаш).

Издание пишет, что стрельба произошла из-за того, что "между несколькими перевозчиками в городе уже давно идет война".

"Накануне (28 мая – Ред.) представители одного из них "настойчиво просили" граждан для проезда из Броваров в Киев садиться именно в их маршрутки, а не подседать в попутно проезжающие авто", – говорится в публикации.

После расстрела маршрутки, нападавшие разбежались по ближайшим дворам. На место стрельбы прибыла полиция.

В Броварах расстреляли маршрутку

В Броварах расстреляли маршрутку

Факты

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве среди бела дня произошла стрельба.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Бровары
Теги
стрельба маршрутка криминал полиция
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