Под Киевом расстреляли маршрутку: кадры с места ЧП

В пятницу, 29 мая, в Броварах, Киевская область расстреляли маршрутку.
Как сообщают "Факты", десятки молодых людей около 07:00 напали на место стоянки одной из маршрутных автобусов на улице Олимпийская (район Торгмаш).
Издание пишет, что стрельба произошла из-за того, что "между несколькими перевозчиками в городе уже давно идет война".
"Накануне (28 мая – Ред.) представители одного из них "настойчиво просили" граждан для проезда из Броваров в Киев садиться именно в их маршрутки, а не подседать в попутно проезжающие авто", – говорится в публикации.
После расстрела маршрутки, нападавшие разбежались по ближайшим дворам. На место стрельбы прибыла полиция.
В Броварах расстреляли маршрутку
Факты
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве среди бела дня произошла стрельба.
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