Под Киевом расстреляли бизнесмена на глазах у 7-летнего сына – СМИ

Под Киевом киллеры расстреляли столичного бизнесмена Игоря Плекана.

Как передают "Факты" со ссылкой на сюжет программы "Надзвичайні новини", 44-летний мужчина, вице-президент боксерского клуба вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района.

По данным журналистов, недалеко от железнодорожного переезда неизвестные якобы выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов. В автомобиль попало минимум четыре пули, однако он успел съехать с дороги в поле и остановился через 300 метров.

Ранения мужчины оказались смертельными. Мальчику же киллеры дали шанс спастись, приказав бежать. Ребенок убежал домой, а позже показал матери, где искать отца.

Игорь Плекан

По словам супруги, угрозы мужу от неизвестных поступали регулярно, однако он все время ее успокаивал.

Отметим, что убийство якобы произошло еще днем, однако к ночи 23 июля официального подтверждения от правоохранителей либо от представителей других СМИ так и не появилось.

Игорь Плекан

Как писал OBOZREVATEL, в поселке Затока Одесской области пьяный мужчина из ружья расстрелял местных супругов-предпринимателей. Погибшим было 50 и 44 года.