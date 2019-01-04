Под Киевом пьяный ''евробляхер'' устроил аварию: пострадали дети

Под Киевом, в Белой Церкви, нетрезвый водитель авто на иностранной регистрации спровоцировал ДТП, в ходе которого пострадали дети.

Так, водитель Opel не предоставил преимущество движения и врезался в ВАЗ, где находились трое детей в возрасте от 2 до 5 лет, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

"Скорая помощь отвезла малышей в медучреждение, где их осмотрели и предоставили помощь. После этого детвору забрали домой", — пояснили правоохранители.

ДТП с авто на еврономерах Полиция Киевщины

В крови водителя-нарушителя обнаружили 1,6 промилле, что значительно превышает норму содержания алкоголя.

ДТП с авто на еврономерах Полиция Киевщины

Как писал OBOZREVATEL, в январе в Киеве произошла огненная авария с пострадавшими. ДТП случилось на развязке возле рынка "Колибрис" в Святошинском районе.

Водитель легкового автомобиля Renault Clio на "еврономерах" не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение, после чего авто загорелось.