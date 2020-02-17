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17 февраля • обновлено в 13:13
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/ Криминал

Под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП: появилось видео момента аварии

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В сети появилось видео момента смертельного ДТП с одним из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции. Инцидент произошел в городе Бровары Киевской области 16 февраля. Во время аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ролик опубликовала пресс-служба Государственного бюро расследований на своем сайте. Так, следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, уже задержали мужчину (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

По предварительной информации, 16 февраля в Броварах пьяный полицейский, управляя автомобилем Nissan, наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП один из них погиб на месте, а другой получил многочисленные травмы.

Под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

Под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

ГБР

Правоохранитель был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине готовится сообщение о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

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Досудебное расследование начали по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Если вину будет доказано, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

Под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области сотрудник полиции, находясь вне службы, сбил двух человек на пешеходном переходе.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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