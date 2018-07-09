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Под Киевом пропал ребенок: опубликованы фото и особые приметы

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Под Киевом пропал Устим Зинченко, 2006 года рождения.

Мальчика разыскивает Броварское отделение полиции, сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Рост Устима ― 158 сантиметров, он худощавого телосложения, с короткой прямой стрижкой и карими глазами. Из особых примет пропавшего ― немного торчащие уши.

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В день исчезновения был одет в черную футболку с рисунком спереди в виде костра, черные джинсовые шорты, черные кроссовки PUMA. При себе имел сумку-"бананку" черного цвета.

Устим Зинченко

facebook.com/KyivOperativ

При наличии любой информации о пропавшем или его местонахождении обратитесь по номеру 102.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве разыскивают студента КНУ имени Т. Шевченка Вадима Скипу. В последний раз его видели 3 июля, когда он выходил из своего общежития.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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