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11 сентября • обновлено в 22:17
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Под Киевом произошло огненное ДТП: погибла семья. Фото и видео

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На трассе возле города Кагарлык Киевской области лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Volkswagen, в результате чего погибли три человека.

Сообщение о ДТП в полицию поступило в 14:23 в среду, 11 сентября. В результате аварии один из автомобилей загорелся, сообщил OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

"По предварительной информации, Chevrolet, в котором находился 75-летний водитель с 76-летней супругой (оба киевляне), выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с Volkswagen, под управлением 59-летнего местного жителя", – уточнил он.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал Национальная полиция Украины ДТП авто
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Александрович Борис
Александрович Борис
Когда запретят старпёрам садится за руль ?
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