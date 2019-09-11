Под Киевом произошло огненное ДТП: погибла семья. Фото и видео

На трассе возле города Кагарлык Киевской области лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Volkswagen, в результате чего погибли три человека.

Сообщение о ДТП в полицию поступило в 14:23 в среду, 11 сентября. В результате аварии один из автомобилей загорелся, сообщил OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

"По предварительной информации, Chevrolet, в котором находился 75-летний водитель с 76-летней супругой (оба киевляне), выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с Volkswagen, под управлением 59-летнего местного жителя", – уточнил он.

ДТП в Киевской области

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП произошло возле г. Кагарлык Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября под Киевом, на окружной дороге города Обухов произошло ДТП с участием трех авто. Погибла супружеская пара.

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