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26 февраля • обновлено в 19:49
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Под Киевом мусоровоз задавил женщину. Фото с места смертельного ДТП

1.6т
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В Броварах Киевской области мусоровоз сбил женщину-пешехода. От полученных травм пострадавшая погибла на месте происшествия.

Авария произошла 26 февраля на ул. Симона Петлюры. По предварительной информации, женщина попала под колеса грузовика MAN, когда он двигался задним ходом. Об этом сообщило издание "Погляд".

Отмечается, что погибшая была 1959 года рождения. Она местная жительница.

Грузовик насмерть сбил женщину в Броварах

Грузовик насмерть сбил женщину в Броварах

Погляд

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Смертельная авария в Броварах Киевской области

Смертельная авария в Броварах Киевской области

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве 24 февраля маршрутка с пассажирами на полном ходу влетела в грузовик. Пострадали 12 человек.

  • В течение января 2020 года в Украине в ДТП погибли 270 человек. Это на 45 процентов больше чем за аналогичный период прошлого года.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Война на дорогах Криминал
Место
Украина Бровары
Теги
ДТП авто
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