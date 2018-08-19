Под Киевом произошла масштабная смертельная авария: фото и видео 18+

В воскресенье, 19 августа, под Киевом внедорожник Suzuki столкнулся с Citroën, в результате чего погибли четыре человека и еще трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как передает "Еспресо", ДТП произошло на Новоирпенской трассе. Suzuki двигался со стороны Ирпеня, тогда как со стороны Киева ехал Citroën.

В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën и влетев в результате ему в бок.

От мощного удара обломки разлетелись на десятки метров, а участников аварии приехали вырезать из искореженных автомобилей спасатели ГСЧС.

Свидетели аварии с помощью бензопилы сами пытались вытащить водителя Citroën, который на тот момент еще был жив. Однако они не успели, поскольку полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Сумах произошла авария с автомобилем полиции, который влетел в толпу пешеходов.