МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

Под Киевом произошла масштабная смертельная авария: фото и видео 18+

41тЧитать новость на украинском

В воскресенье, 19 августа, под Киевом внедорожник Suzuki столкнулся с Citroën, в результате чего погибли четыре человека и еще трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как передает "Еспресо", ДТП произошло на Новоирпенской трассе. Suzuki двигался со стороны Ирпеня, тогда как со стороны Киева ехал Citroën.

В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën и влетев в результате ему в бок.

Новости
"Зайцева в Сумах": появились видео и детали страшного ДТП с полицией. 18+

От мощного удара обломки разлетелись на десятки метров, а участников аварии приехали вырезать из искореженных автомобилей спасатели ГСЧС.

Свидетели аварии с помощью бензопилы сами пытались вытащить водителя Citroën, который на тот момент еще был жив. Однако они не успели, поскольку полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Сумах произошла авария с автомобилем полиции, который влетел в толпу пешеходов.

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
31
2
Смешно
0
Интересно
74
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
COFFEECELL
COFFEECELL
Белый императорский женьшень. Самый вкусный и самый полезный кофе с женьшенем. Чай черный и зеленый, горячий шоколад, кофе мокка и латте с женьшенем и грибом рейши.(Скачайте приложение SESSIA. В поле id - FG5972 и получи скидку 20%)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги