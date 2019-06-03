Под Киевом полицейские стреляли в ребенка: всплыли скандальные подробности

В Киевской области в Переяслав-Хмельницком правоохранители провели обыски у полицейских, которые причастны к ранению ребенка.

Как передает "УНН", во время обыска по месту жительства полицейских изъяли пневматическую винтовку и патроны к ней, малокалиберную винтовку и патроны к ней, а также магазин к пистолету ПМ.

Напомним, что 31 мая в городе Переяслав-Хмельницький под Киевом 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову после выстрела. Мальчик был доставлен в реанимационное отделение с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости.

Позже выяснилось, что к стрельбе причастны двое полицейских, которые в момент стрельбы были пьяные.

Пресс-служба прокуратуры Киевской области сообщила, что Государственное бюро расследований смягчило категорию преступления. Полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Под Киевом стреляли в ребенка Цензор.НЕТ

Санкция статьи предусматривает общественные работы на срок от 150 до 240 часов или исправительные работы на срок до двух лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет.

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