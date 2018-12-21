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/Криминал

Под Киевом перевернулась маршрутка с 30-ю пассажирами: есть пострадавшие

1.1тЧитать материал на украинском

Под Киевом неподалеку села Плюты перевернулся маршрутный автобус с пассажирами. ДТП произошло на дороге "Киев — Обухов" около 7 утра в пятницу, 21 декабря.

В аварии пострадало восемь пассажиров, а всего в салоне находилось 30 человек, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Киевщины.

Авария автобуса

Авария автобуса

ГУ Нацполиции в Киевской области

"Из-за гололеда водитель автобуса не справился с движением и допустил опрокидывание транспорта. На месте работает следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции и скорая помощь", — сообщили правоохранители.

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Автобус перевернулся на дороге

Автобус перевернулся на дороге

ГУ Нацполиции в Киевской области

Полицейские работают над установлением личных данных потерпевших и опрашивают свидетелей.

Место происшествия

Место происшествия

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в августе под Днепром на трассе вблизи села Обуховка столкнулись МАН и автобус "Эталон", перевозивший пассажиров.

В результате удара автобус вылетел на обочину и перевернулся. В аварии пострадали 16 человек, в том числе и ребенок. Всех их госпитализировали.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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