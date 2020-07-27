Под Киевом микроавтобус из-за ДТП влетел в отбойник: есть погибший. Фото 18+

Под Киевом микроавтобус из-за ДТП влетел в отбойник, есть погибший.

На Киевщине в понедельник утром, 27 июля, произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. В результате аварии погиб один человек.

Инцидент случился недалеко от города Борисполь. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"От удара микроавтобус влетел в отбойник. Погиб водитель. Предварительно, водитель автобуса заснул", – говорится в посте.

Под Киевом микроавтобус из-за ДТП влетел в отбойник, есть погибший

Под Киевом микроавтобус из-за ДТП влетел в отбойник, есть погибший

Отмечается, что на место прибыли полиция и скорая.

На странице "Киев оперативный" уточнили, что ДТП произошло на Бориспольском шоссе, рядом с селом Гора, а микроавтобус, кроме отбойника, врезался еще и в столб.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Броварском проспекте 25 июля произошло масштабное ДТП с участием грузовика. Предварительно, есть пострадавшие.