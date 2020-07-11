Под Киевом из-за нетрадиционной ориентации насмерть забили мужчину

В полиции установили детали жуткого убийства в Вышгороде, Киевской области. Тело 34-летнего мужчины было найдено закопанным на старом кладбище.

Как говорится в сюжете "Надзвичайних новин", причиной гибели мужчины стала его нетрадиционная сексуальная ориентация.

В полиции установили, что погибший сторож на местной стройке выпивал в компании трех рабочих. Так как мужчина был нетрадиционной ориентации он начал приставать к одному из знакомых с интимными намерениями.

В результате произошел конфликт и трое человек до смерти забили сторожа. После они отнесли тело и прикопали среди старых могил.

Вскрытие тела показало, что если бы пострадавшему вызвали "скорую помощь", то его можно было спасти.

На данный момент подозреваемые задержаны. Ими оказались мужчины 19, 45 и 46 лет, один из которых уже был неоднократно судим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле вокзала мужчине перерезали горло и сбросили с обрыва.