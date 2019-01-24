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/Криминал

Под Киевом дети массово отравились в школьном автобусе: двое в реанимации

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Под Киевом во время поездки в школьном автобусе отравились восемь детей. Двое из них находятся в реанимации.

Они ехали в школу, которая находится в с. Морозовка, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевщины.

"По дороге дети услышали запах жженой пластмассы, а после этого их госпитализировали с симптомами отравления в районную больницу Барышевки", – уточнили правоохранители.

Правоохранители устанавливают местонахождение школьного автобуса и перевозчика, который несет за него ответственность.

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