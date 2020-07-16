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Под Киевом Audi Q7 въехал в велосипедистов. Фото с места ДТП

Юрий Сергиенко
Криминал
1,0 т.
Под Киевом произошло ДТП с участием Audi Q7 и велосипедистов

Под Киевом произошло ДТП с участием Audi Q7 и велосипедистов.

На Обуховском шоссе возле торгового центра Мануфактура произошло ДТП с участием автомобиля Audi Q7 и спортсменов-велосипедистов.

Как выяснилось, за рулем автомобиля был глава корпорации Roshen Вячеслав Москалевский. Велосипедисты обвинили его в том, что он якобы сбил двух людей. Глава компании заявил, что переехал только велосипеды и готов заплатить компенсацию (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

Поврежденные велосипеды

Поврежденные велосипеды Facebook Еchelon

Как сообщается на странице компании Echelon, которая занимается организацией велотренировок, водитель якобы подрезал колонну велосипедистов и задел инструктора зеркалом автомобиля.

Поврежденные велосипеды

Поврежденные велосипеды Facebook Еchelon

Поврежденные велосипеды

Поврежденные велосипеды Facebook Еchelon

По версии велосипедистов, двое из них встали перед капотом автомобиля и пытались заблокировать движение, однако водитель якобы все равно скрылся с места. Они вызвали полицию и скорую. Инструктора госпитализировали с ушибами, а правоохранители оформили ДТП.

Пострадавший инструктор

Пострадавший инструктор Facebook Еchelon

В свою очередь Москалевский в комментариях к публикации признал, что был не прав. При этом он опроверг информацию, что сбил людей, а только переехал велосипеды. По его словам, велосипедисты вели себя агрессивно и били по автомобилю.

Реакция Москалевского

Реакция Москалевского Facebook Еchelon

"Я не стал ждать, пока авто разнесут вдребезги, а проехал через них", – сказал он в комментарии LIGA.net.

Реакция Москалевского

Реакция Москалевского Facebook Еchelon

Также глава Roshen заявил о готовности возместить нанесенный ущерб.

Кроме того, водитель пожаловался, что велосипедисты на трассе между Подгорцами и Киевом якобы нарушают правила дорожного движения. "Они движутся в несколько рядов и перекрывают не менее одной полосы", – подчеркнул Москалевский.

Facebook Еchelon

Facebook Еchelon

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в результате ДТП на Брест-Литовском шоссе погибли двое велосипедистов – мужчина и женщина.

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