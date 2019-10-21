Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП. На улице Боярской столкнулись автомобиль Great Wall Hover и бетономешалка "Камаз". В результате аварии пострадал водитель грузовика.
Авария случилась около 12:40, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Груженная бетономешалка ехала вниз по улице Боярской в сторону Звенигородской. В этот момент с парковки магазина "Фора" выезжал другой автомобиль. После этого и произошло столкновение.
Под Киевом произошло ДТП с бетономешалкой
Информатор
Водитель бетономешалки попытался избежать аварии, но зацепил легковушку. После этого грузовик опрокинулся на бок и врезался в стену сельсовета Виты-Почтовой.
Ногу мужчины за рулем бетономешалки зажало. Но водитель остался жив и находился в сознании. Спасатели ГСЧС около часа работали, чтобы достать мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП с пострадавшим
Информатор
На улице Боярской столкнулись автомобиль Great Wall Hover и бетономешалка "Камаз"
Информатор
Ногу мужчины за рулем бетономешалки зажало
ГУ ГСЧС Украины в Киевской области
Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП с пострадавшим
ГУ ГСЧС Украины в Киевской области
На улице Боярской столкнулись автомобиль Great Wall Hover и бетономешалка "Камаз"
Информатор
Ногу мужчины за рулем бетономешалки зажало
Информатор
Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП с пострадавшим
Информатор
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