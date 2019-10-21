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21 октября • обновлено в 17:14
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/ Криминал

Перевернулась и врезалась в сельсовет: под Киевом произошло ужасное ДТП с бетономешалкой

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Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП. На улице Боярской столкнулись автомобиль Great Wall Hover и бетономешалка "Камаз". В результате аварии пострадал водитель грузовика.

Авария случилась около 12:40, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Груженная бетономешалка ехала вниз по улице Боярской в сторону Звенигородской. В этот момент с парковки магазина "Фора" выезжал другой автомобиль. После этого и произошло столкновение.

Под Киевом произошло ДТП с бетономешалкой

Под Киевом произошло ДТП с бетономешалкой

Информатор

Водитель бетономешалки попытался избежать аварии, но зацепил легковушку. После этого грузовик опрокинулся на бок и врезался в стену сельсовета Виты-Почтовой.

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Ногу мужчины за рулем бетономешалки зажало. Но водитель остался жив и находился в сознании. Спасатели ГСЧС около часа работали, чтобы достать мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП с пострадавшим

Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП с пострадавшим

Информатор

На улице Боярской столкнулись автомобиль Great Wall Hover и бетономешалка "Камаз"

На улице Боярской столкнулись автомобиль Great Wall Hover и бетономешалка "Камаз"

Информатор

Ногу мужчины за рулем бетономешалки зажало

Ногу мужчины за рулем бетономешалки зажало

ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП с пострадавшим

Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП с пострадавшим

ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

На улице Боярской столкнулись автомобиль Great Wall Hover и бетономешалка "Камаз"

На улице Боярской столкнулись автомобиль Great Wall Hover и бетономешалка "Камаз"

Информатор

Ногу мужчины за рулем бетономешалки зажало

Ногу мужчины за рулем бетономешалки зажало

Информатор

Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП с пострадавшим

Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП с пострадавшим

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве в результате ДТП погибла девушка-байкер Елена Кузавова, известная в сети под ником Кузавини. Авария с участием мотоцикла и Volkswagen Golf произошла на Гостомельской трассе 19 октября.

  • Последними фото популярной мотоблогерши Кузавовой, которая погибла в ДТП в Киеве, стали снимки с байком.

  • В Киеве 21 октября водитель службы такси Uklon на тротуаре сбил ребенка, после чего скрылся с места аварии. Злоумышленника удалось задержать спустя несколько часов после аварии.

  • Девушка, которую в Киеве сбил водитель Uklon, получила сотрясение мозга.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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Оберіг Олена
Оберіг Олена
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