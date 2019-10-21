Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП. На улице Боярской столкнулись автомобиль Great Wall Hover и бетономешалка "Камаз". В результате аварии пострадал водитель грузовика.

Авария случилась около 12:40, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Груженная бетономешалка ехала вниз по улице Боярской в сторону Звенигородской. В этот момент с парковки магазина "Фора" выезжал другой автомобиль. После этого и произошло столкновение.

Под Киевом произошло ДТП с бетономешалкой Информатор

Водитель бетономешалки попытался избежать аварии, но зацепил легковушку. После этого грузовик опрокинулся на бок и врезался в стену сельсовета Виты-Почтовой.

Ногу мужчины за рулем бетономешалки зажало. Но водитель остался жив и находился в сознании. Спасатели ГСЧС около часа работали, чтобы достать мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП с пострадавшим Информатор

На улице Боярской столкнулись автомобиль Great Wall Hover и бетономешалка "Камаз" Информатор

Ногу мужчины за рулем бетономешалки зажало ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП с пострадавшим ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

На улице Боярской столкнулись автомобиль Great Wall Hover и бетономешалка "Камаз" Информатор

Ногу мужчины за рулем бетономешалки зажало Информатор

Под Киевом в селе Вита-Почтовая в понедельник, 21 октября, произошло ДТП с пострадавшим Информатор

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