"Отпустили!" В Киеве полиция попала в скандал с предательницей Украины

В Киеве во время акции "Варта на Банковой" 9 декабря заметили предательницу Украины, которая сотрудничала с российскими пропагандистами. Женщину передали полицейским, однако, они якобы никак не отреагировали на это и отпустили коллаборационистку.

О ситуации написал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук на своей странице в Facebook. Он обратился к правоохранителям и призвал обратить внимание на такие случаи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вчера (9 декабря. – Ред.) во время акции "Варта на Банковой" приключился довольно интересный и досадный случай одновременно. Нами была замечена, вычислена и задержана украинская коллаборационистка, которая сотрудничала с российскими пропагандистами!" – написал Макарук.

В Киеве полиция попала в скандал с предательницей Украины Facebook Михаила Макарук

По его словам, речь идет об Ирине Лютиковой, которая родилась 26 августа 1965 года в Ростове-на-Дону (Россия), работает на предпринимателя и политика Александра Клименко, является соратницей скандального журналиста и блогера Руслана Коцабы, а еще в прошлом была нардепом "Партии Зеленых Украины".

"Ребята из сети "Движение сопротивления капитуляции" провели общественное задержания и передали ее сотрудникам Национальной полиции Украины, которые никак на это не отреагировали, не захотели сообщать об этом факте соответствующим подразделениям Службы безопасности Украины, никоим образом не документировали эти факты и просто отпустили ее", – подытожил Макарук.

В Киеве полиция попала в скандал с предательницей Украины Facebook Михаила Макарук

Ирина Лютикова сотрудничала с российскими пропагандистами Facebook Ирины Лютиков

Ирина Лютикова сотрудничала с российскими пропагандистами Facebook Ирины Лютиков

Ирина Лютикова сотрудничала с российскими пропагандистами Facebook Ирины Лютиков

Как сообщал OBOZREVATEL:

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве прошла акция протеста против капитуляции Украины. Название митинга – "Красные линии для Зе".

Уже вечером под Офисом президента на улице Банковой в Киеве представители движения "Нет – капитуляции" начали акцию "Ночная варта", которая сопровождалась противостоянием с силовиками.

А в понедельник, 9 декабря, на фоне проведения в Париже саммита в "нормандском формате" под ОПУ продолжили акцию "Варта на Банковой".

Акция протеста под стенами Офиса президента полностью прекратилась после того, как стали известны результаты переговоров лидеров стран "нормандского формата".

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