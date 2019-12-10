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10 декабря • обновлено в 10:33
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/ Криминал

"Отпустили!" В Киеве полиция попала в скандал с предательницей Украины

2.6т
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В Киеве во время акции "Варта на Банковой" 9 декабря заметили предательницу Украины, которая сотрудничала с российскими пропагандистами. Женщину передали полицейским, однако, они якобы никак не отреагировали на это и отпустили коллаборационистку.

О ситуации написал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук на своей странице в Facebook. Он обратился к правоохранителям и призвал обратить внимание на такие случаи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вчера (9 декабря. – Ред.) во время акции "Варта на Банковой" приключился довольно интересный и досадный случай одновременно. Нами была замечена, вычислена и задержана украинская коллаборационистка, которая сотрудничала с российскими пропагандистами!" – написал Макарук.

В Киеве полиция попала в скандал с предательницей Украины

В Киеве полиция попала в скандал с предательницей Украины

Facebook Михаила Макарук

По его словам, речь идет об Ирине Лютиковой, которая родилась 26 августа 1965 года в Ростове-на-Дону (Россия), работает на предпринимателя и политика Александра Клименко, является соратницей скандального журналиста и блогера Руслана Коцабы, а еще в прошлом была нардепом "Партии Зеленых Украины".

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"Ребята из сети "Движение сопротивления капитуляции" провели общественное задержания и передали ее сотрудникам Национальной полиции Украины, которые никак на это не отреагировали, не захотели сообщать об этом факте соответствующим подразделениям Службы безопасности Украины, никоим образом не документировали эти факты и просто отпустили ее", – подытожил Макарук.

В Киеве полиция попала в скандал с предательницей Украины

В Киеве полиция попала в скандал с предательницей Украины

Facebook Михаила Макарук

Ирина Лютикова сотрудничала с российскими пропагандистами

Ирина Лютикова сотрудничала с российскими пропагандистами

Facebook Ирины Лютиков

Ирина Лютикова сотрудничала с российскими пропагандистами

Ирина Лютикова сотрудничала с российскими пропагандистами

Facebook Ирины Лютиков

Ирина Лютикова сотрудничала с российскими пропагандистами

Ирина Лютикова сотрудничала с российскими пропагандистами

Facebook Ирины Лютиков

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В воскресенье, 8 декабря, в Киеве прошла акция протеста против капитуляции Украины. Название митинга – "Красные линии для Зе".

  • Уже вечером под Офисом президента на улице Банковой в Киеве представители движения "Нет – капитуляции" начали акцию "Ночная варта", которая сопровождалась противостоянием с силовиками.

  • А в понедельник, 9 декабря, на фоне проведения в Париже саммита в "нормандском формате" под ОПУ продолжили акцию "Варта на Банковой".

  • Акция протеста под стенами Офиса президента полностью прекратилась после того, как стали известны результаты переговоров лидеров стран "нормандского формата".

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Федоров Федор
Федоров Федор
А ха ха, tuпые cvi.no.йобы. всех, кто транслируют из этого заповедника про гибонов, называют коллаборантами. Свобода слова по украиньзгэ. А если бы она для CNN этих гибонов показывала, то что-то бы изменилось?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Федоров Федор, пидoрoв пидoр - ты не просто скот, ты скот тyпой! Это быдлo с паРРаши решило пойти по пути всех его одичалых сородичей! Мент росейский - ты меня, мусор, абзацами будешь цитировать? Не успел я назвать это росейское быдлo обeзьянами несколько дней назад - и вот очередной росейский папyас вылез со "своим" писанием! Скотина рюская! Рюзге мир, который ты тут пытаешься перекрутить на свой лад - это мем уже очень много лет! Вот так, животное! Плагиат, скотина ты одичалая - признак слабоумия! (с) Пшел вон! Вон отсюда, быдлo паРРашное!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина больна
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, это ты, шалава, больна! На всю вату твой ватной коробочки! Ты, самка Кацaпа, постоянно визжишь, шо ты из Латвии! Та что ты у нас делаешь, тварь? Отвечать, быдлo рюское! Шо ты у нас забыла, су.ка?
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