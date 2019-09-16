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16 сентября • обновлено в 11:07
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/ Криминал

Орудовал в магазинах: в Киеве задержали наглого мошенника

1.3т Читать материал на украинском

В Киеве задержали подозреваемого в мошенничестве, который орудовал в магазинах в центре города. Он обманывал продавцов, забирая товар без его оплаты.

Вначале его заметили в ТЦ "Глобус" на Майдане Незалежности, сообщили детали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. Затем он перешел в магазин на ул. Софиевская, 4.

"А промышлял Исраелян Владислав тем, что мошенническим путем, а именно "заламыванием" 500-гривневой купюры, выманивал сдачу за товар, не давая при этом саму купюру. Заметили и задержали его сотрудники полиции", – уточнили в соцсети.

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Задержанный по подозрению в мошенничестве

Задержанный по подозрению в мошенничестве

Facebook "Киев Оперативный"

Известно также, что задержанный ранее был судим за кражу, совершенную группой лиц.

Купюра в 500 гривен

Купюра в 500 гривен

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в Киеве заметили наглую молодую мошенницу, которая попрошайничает в метро "на билет" домой. Она плакала посреди станции метро, умоляя добавить ей денег. После этого она была замечена в другом районе с аналогичной схемой.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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