Опубликован момент столкновения автобуса с фурой под Киевом

Опубликован момент столкновения грузовика с автобусом в Киевской области, где погиб один человек и девять получили травмы.

Видео показано на странице в Facebook "Киев Оперативный". Запись сделана с кабины фуры.

"Водитель Volkswagen вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. От столкновения MAN также отбросило на встречную полосу, где ехал автобус, в результате мощного удара оказался на боку", – отмечено в сообщении.

Напомним, что в результате аварии пострадали пассажиры автобуса, которые ехали с моря в Чернигов. Всех пострадавших на каретах скорой помощи доставили в больницу. Отмечается, что среди раненых есть дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля в Киеве произошло масштабное ДТП на Набережной.