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Охрана не пустила пожарных: центр Киева заволокло едким густым дымом

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В центре Киева на ул. Жилянской прохожие заметили столб густого черного дыма, который мгновенно охватил значительную часть улицы.

Пожар начался на стройке на соседней улице Паньковской, но охрана объекта не пустила пожарных для тушения возгорания, сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"По предварительной информации, пожар возник на территории новостройки, горели строительные материалы (вероятно, утеплитель). Пожарно-спасательные подразделения тушением не смогли заняться", – уточнили в ГосЧС.

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Охрана не пустила пожарных: центр Киева заволокло едким густым дымом

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Как писал OBOZREVATEL, в Киеве конце июня разгорелся крупный пожар. Столб черного дыма был виден на несколько километров от места ЧП.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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