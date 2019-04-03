"Братка" застрелили в двух шагах от полиции: что произошло в центре Киева

Убийство, которое произошло в Печерском районе Киева вечером 2 апреля, обрастает скандальными подробностями. Квартира, в которой произошло ЧП, в этот день была выставлена на продажу.

Подробнее – в расследовании OBOZREVATEL.

По информации источников, сообщение о хулиганстве на Круглоуниверситетской, 7 поступило в полицию в 18:16. Экипаж патрульной полиции выехал по адресу.

Инспекторы подошли к квартире и увидели, что возле нее стоят несколько неизвестных спортивной внешности. Двери в квартиру были повреждены, рядом лежала "болгарка".

Вырезанные двери в квартиру

На вопрос патрульных, что произошло и кто вызвал полицию, "братки" сообщили, что у них есть документы, которые якобы подтверждают право собственности на данную квартиру, а сейчас в ней живет неизвестный мужчина. В то же время они отказались назвать полицейским свои имена и предъявить документы.

А вот владелец квартиры Александр И-ов сообщил одному из патрульных, что уже длительное время живет в этой квартире, однако его пытаются насильно выселить и забрать жилье. Мужчина предъявил полицейским свой паспорт и выписку из реестра недвижимого имущества, которая подтвердила его право собственности. Также мужчина сообщил, что ранее обращался в полицию по поводу сложившейся ситуации.

Потом "спортивные молодчики" заявили патрульным, что действуют в интересах Татьяны И-ко и что она сейчас находится рядом, на улице. Полицейские спустились вниз (якобы для того, чтобы установить личность этой женщины и вызвать на помощь еще один патруль), а потом услышали звук выстрела. Когда вернулисьь к квартире, увидели раненого, который лежал на ступеньках.

Стрелок позднее рассказал правоохранителям, что около 18:00 он находился у себя дома и услышал, что кто-то пытается проникнуть в квартиру. Несколько неизвестных стали ломать замки, а через несколько минут выбили двери – не обращая внимания на предупреждение хозяина квартиры.

"Братки" сказали, что они представители нового собственника данного жилья, но никаких документов не показали. Они потребовали, чтобы мужчина покинул квартиру, стали угрожать. Сначала мужчина использовал против них слезоточивый газ, а когда не помогло - выстрелил из своего официально зарегистрированного ружья и ранил одного их напавших", - рассказал источник.

58-летний мужчина стрелял из охотничьего ружья Kral Arms

Около 19:00 на "102" поступило еще одно сообщение, что на ул. Круглоуниверситетской, 7 в одной из квартир стреляли в человека. Состояние раненого было тяжелым.

Пострадавшего на скорой доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, однако спасти "визитера" не удалось.

У погибшего были татуировки

По информации источника OBOZREVATEL в больнице, ему было около 30-ти лет.

Стрелявшего Александра И-ва задержали и доставили в Печерское райуправление полиции.

По информации OBOZREVATEL, Александр И-ов владеет ¼ частью квартиры (он получил ее в наследство и оформил 24 января 2019 г.), а Татьяна И-ко является собственницей ½ квартиры (вступила в право по договору дарения в ноябре прошлого года). Пока неизвестно, кому принадлежит оставшаяся четвертая часть жилья – человек мог еще не оформить право собственности.

Квартиры в доме по ул. Круглоуниверситетской, 7 стоят от 200 до 500 тыс. долларов. Дом расположен в самом центре Киева, является памятником архитектуры

Также источник сообщил, что Татьяна И-ко имеет отношение (является или собственницей, или совладелицей) еще к четырем квартирам в Киеве, одной - в Харькове, одной в Кривом Роге, земельному участку и дому в Броварском районе, еще одному дому в Преяслав-Хмельницком районе Киевской области.

Журналисты OBOZREVATEL нашли в сети объявление о продаже жилья, из-за которого произошла трагедия. 1/2 квартиры выставила на продажу некая Татьяна почти за 100 тысяч долларов. Объявление было опубликовано в день ЧП - 2 апреля (скриншоты кликабельны).

Сегодня ясно одно, квартирный спор привел к трагедии, а человеку, к которому вломились молодчики, уже предъявили подозрение в убийстве.

С официальной версией полиции можно ознакомиться тут.

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