Обварились в Ocean Plaza: появились детали о состоянии пострадавших киевлян

В больницах Киева находится 5 пострадавших, которые обварились кипятком из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в Департаменте охраны здоровья Киева.

"Всего поступило 11 обращений. Четверо человек сейчас находятся в Ожоговом центре на ул. Краковской, еще один – пострадавший в Областной больнице. Шестеро людей от госпитализации отказались, они находятся на амбулаторном лечении. Возможно, травмы были не очень серьезные и они, получив помощь, приняли решение уйти домой", – говорит руководитель пресс-службы департамента Наталья Вишневская.

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В Горздраве уточнили, что у четверых человек, которым оказывают помощь в Центре на Краковской, поверхностные ожоги. "У них состояние средней тяжести. Что касается пострадавшего, который находится в областной больнице, то о нем нам ничего не известно. Может, его уже выписали", – уточняет собеседник.

Также мы связались с фирмой-перевозчиком, маршрутка которого в тот злополучный вечер застряла колесом в образовавшейся от потопа яме. Транспорт чудом не ушла под воду.

"Мы сейчас выясняем у водителя, что произошло. Он видел воду, но автобус застрял, и водитель вынужден был открыть двери. Ни он, ни пассажиры в тот момент не пострадали. Теперь мы выясняем, что случилось дальше", – сказали нам в ЧП "Универсал Транс".

Напомним, потоп в киевском ТРЦ Ocean Plaza произошел из-за прорыва теплосети на улице Антоновича, 174. Эксклюзивные фото с места ЧП можно посмотреть тут.

Кроме того, OBOZREVATEL заснял происходящее рядом с ТЦ с высоты птичьего полета.

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