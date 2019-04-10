Обещали взорвать через 12 часов: в Киеве "заминировали" КГГА

В среду, 10 апреля, неизвестные сообщили о минировании Киевской городской государственной администрации. Анонимы обещали подорвать ее спустя 12 часов, около 9 вечера.

Правоохранители начали поиски взрывчатки, сообщили в пресс-службе полиции Киева. Всех сотрудников эвакуировали.

"Около 15 часов киевским правоохранителям поступило сообщение о минировании здания на Крещатике. На проверку прибыли специалисты профильных служб", – уточнили правоохранители.

Причем "минеры" выдвинули ряд требований, которые нужно выполнить для избежания взрыва. Это – арест имущества первого замглавы секретаря РНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, а также ряд чиновников, которые фигурировали в нашумевшем расследовании хищений "Укроборонпрома".

Как пишет "Информатор", анонимы выдвинули требование "назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества и обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом".

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