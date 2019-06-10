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/Криминал

Ногами в живот и по голове: в Киеве жестоко избили школьницу. Видео

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В Киеве ученицы школы №211 жестоко избили еще одну школьницу. Одна из них ударила девочку ногой в живот, после чего продолжила бить ее на земле.

В это время очевидцы нападения снимали избиение на видео. Запись была обнародована на странице девушки по имени Катя, которая и была инициатором драки, сообщила на своей странице в Facebook Юлия Бычкова (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы. 18+).

"Оболонь. Воспитанницы 211 школы. Буллинг и насилие ближе, чем нам кажется", – написала она.

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Перед избиением

Перед избиением

Скриншот

Девочку били ногами

Девочку били ногами

Скриншот

В комментариях к посту написала мама девочки, которая принимала участие в избиении. По словам женщины, пострадавшая Лиза не получила серьезных травм, а заявление в полицию было подано.

"Но продолжая в том же духе, я имею ввиду непристойное поведение Лизы относительно своего окружения, рано или поздно все может закончится гораздо страшнее, а на месте моей дочери может оказаться другой ребенок, который попытается таким неправильным способом, но защитить свою честь и достоинство!" – заявила она, не уточнив, чем же именно пострадавшая так обидела ее дочку.

Избиение

Избиение

Скриншот

Ногами в живот и по голове: в Киеве жестоко избили школьницу. Видео

Как писал OBOZREVATEL, в школе Киева жестоко избили 8-летнего мальчика, в результате чего ребенок оказался в больнице. Мальчик получил ушиб живота. Известно, что удар нанес другой школьник.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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