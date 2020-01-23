Наркотики и порезы на шее: друг раскрыл правду об убитых в Киеве девушках

Зверски убитые на съемной квартире в Киеве 19-летняя Мария Камынина и 16-летняя Ева Лысенко могли употреблять наркотики.

Об этом рассказал друг Марии Андрей Долматов в эфире ток-шоу "Касается каждого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Девушка увлекалась просмотром фильмов ужасов и любила носить темную одежду.

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По его словам, Мария просила друга найти дилера в Киеве, чтобы приобрести фен и марихуану. Также он сообщил, что подозревает, что девушки связались с нехорошими людьми, однако, какими именно, не уточнил.

"У Евы на шее были порезы, символы. У Марии были такие же символы. Это месть какая-то", – рассказал Андрей.

Марию Камынину и Еву Лысенко убили на съемной квартире Скриншот

Друг Марии Андрей Долматов Скриншот

Мария Камынина Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января в Подольском районе Киева местная жительница обнаружила два тела в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год. Погибших, связаных скотчем, хозяйка жилища нашла на балконе в шкафу. Ими оказались 19-летняя Мария Камынина и 16-летняя Ева Лысенко.

Убитые девушки числились в розыске как пропавшие без вести еще со 2 января. Подозреваемыми оказались Сергей Ксендзик и Елизавета Бершацкая.

Ксендзик находился под следствием за совершение грабежа с насилием.

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