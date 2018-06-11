Нападали на женщин: в Киеве орудовала опасная банда

В Киеве задержали банду воров, которая срывала драгоценности с женщин.

Парней подозревают в совершении целого ряда ограблений, сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Поимку проводили сотрудники Днепровского районного управления полиции в г. Киеве. Правоохранители не называют фамилий подозреваемых, однако раскрыли некоторые детали о них. Так, задержанный Александр Павлович подозревается в совершении двух ограблений.

Дмитрия Сергеевича подозревают в совершении всех четырех краж. Известно также, что он был ранее судим.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Задержанный Владислав Андреевич тоже был ранее судим за кражи и разбои. В схеме преступления имитировал свидетеля и якобы пытался догнать грабителей.

Как писал OBOZREVATEL, на покупателя, которому в магазине электроники продали ворованное устройство, владелец компании накинулся с кулаками и рассек бровь в ответ на замечание.