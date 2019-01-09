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/Криминал

НАБУ устроило обыски в горсовете под Киевом: первые детали

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Под Киевом, в Белой Церкви, 9 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском в горсовет.

Следственные действия осуществляются под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщили на странице НАБУ в Facebook.

"Действия проходят в рамках расследования в уголовном производстве по факту приобретения горсоветом здания по вероятно завышенной стоимости", — уточнили детали в бюро.

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Городской совет Белой Церкви

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Правоохранители не уточнили, о каком именно здании идет речь, однако известно, что горсовет купил его в 2018 году.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре правоохранители управления защиты экономики проводили обыски у бывшего председателя Черновицкой областной государственной администрации Александра Фищука.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Тег
НАБУ
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