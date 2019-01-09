НАБУ устроило обыски в горсовете под Киевом: первые детали

Под Киевом, в Белой Церкви, 9 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском в горсовет.

Следственные действия осуществляются под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщили на странице НАБУ в Facebook.

"Действия проходят в рамках расследования в уголовном производстве по факту приобретения горсоветом здания по вероятно завышенной стоимости", — уточнили детали в бюро.

Городской совет Белой Церкви new.bc-rada.gov.u

Правоохранители не уточнили, о каком именно здании идет речь, однако известно, что горсовет купил его в 2018 году.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре правоохранители управления защиты экономики проводили обыски у бывшего председателя Черновицкой областной государственной администрации Александра Фищука.