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НАБУ пришло с обысками в Окружной административный суд Киева: первые продробности

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Национальное антикоррупционное бюро Украины 26 июля устроило обыски в здании Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Следственные действия проходят в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей, сообщили на странице НАБУ в Facebook.

"Детективы НАБУ вместе с управлением специальных расследований ГПУ совершают санкционированные обыски в помещении Окружного админсуда Киева. Пока это вся информация, которую мы можем предоставить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", – сообщили в антикоррупционном бюро.

Главой ОАСК с 2017 года является Павел Вовк. Имена судей, которые фигурируют в расследовании, не разглашаются.

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