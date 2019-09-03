На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с пятью авто: первые фото и подробности

Во вторник, 3 сентября, на автодороге Киев-Чоп произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в том числе маршрутного автобуса и грузовика.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области на своей странице в Facebook. СМИ опубликовали соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В связи с аварией движение на 20 км трассы в сторону Киева временно затруднено.

На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с пятью авто Информатор

На автодороге Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей Информатор

В аварию попала маршрутка и грузовик Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 сентября, на мосту Патона в Киеве произошло масштабное ДТП: автомобили были серьезно повреждены. В сети обнародовали видео момента ужасного столкновения.

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