На стройке под Киевом нашли изувеченный труп женщины: детали зверского убийства

Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Как информирует пресс-служба полиции области, изуродованный обнаженный труп был обнаружен на территории стройки под кучей одежды 21 декабря.

В содеянном признался 28-летний житель Полтавской области. По его словам, в Софиевской Борщаговке он устроился разнорабочим на стройку, где познакомился с 43-летней женщиной, которая приехала из Львовской области в поисках работы.

"В тот трагический вечер, после совместного употребления алкоголя, он предложил своей знакомой вступить с ним в интимные отношения, на что она согласилась. Тогда он и набросился на женщину: схватил за волосы, бил ее головой о металлические трубы. Затем взял деревянный брус, длиной два метра и продолжал наносить ей телесные повреждения. Когда изверг наконец увидел, что она мертва, просто прикинул тело одеждой и пошел спать", — сказано в сообщении пресс-службы.

Полицейские установили, что ранее мужчина уже отбывал наказание за совершение покушения за умышленное убийство. Он освободился из мест лишения свободы в 2017 году досрочно.

Злоумышленника задержали на рабочем месте в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

За совершенное преступление ему грозит пожизненное заключение.

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