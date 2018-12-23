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/Криминал

На стройке под Киевом нашли изувеченный труп женщины: детали зверского убийства

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Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Как информирует пресс-служба полиции области, изуродованный обнаженный труп был обнаружен на территории стройки под кучей одежды 21 декабря.

В содеянном признался 28-летний житель Полтавской области. По его словам, в Софиевской Борщаговке он устроился разнорабочим на стройку, где познакомился с 43-летней женщиной, которая приехала из Львовской области в поисках работы.

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"В тот трагический вечер, после совместного употребления алкоголя, он предложил своей знакомой вступить с ним в интимные отношения, на что она согласилась. Тогда он и набросился на женщину: схватил за волосы, бил ее головой о металлические трубы. Затем взял деревянный брус, длиной два метра и продолжал наносить ей телесные повреждения. Когда изверг наконец увидел, что она мертва, просто прикинул тело одеждой и пошел спать", — сказано в сообщении пресс-службы.

Полицейские установили, что ранее мужчина уже отбывал наказание за совершение покушения за умышленное убийство. Он освободился из мест лишения свободы в 2017 году досрочно.

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Злоумышленника задержали на рабочем месте в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

За совершенное преступление ему грозит пожизненное заключение.

Иллюстрация

Иллюстрация

haberturk.com

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Одессе нашли цистерну с человеческими останками. Скелетированные останки тел двух неизвестных людей обнаружили на улице Песчаной на территории одного из домохозяйств.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
убийствополицияНациональная полиция Украины
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