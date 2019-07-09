На озере в санатории под Киевом утонул человек

Под Киевом в санатории в Конча-Заспе утонул человек. По предварительной информации, он пошел купаться, после чего ушел под воду.

Вечером 8 июля спасателям поступил вызов о том, что в озере на территории санатория пропал человек, сообщили в пресс-службе ГосЧС Киева.

"На расстоянии 7 метров от берега и на глубине 5 метров было найдено тело мужчины 1981 года рождения. Его достали на берег и передали полиции", – уточнили спасатели.

Водолаз Facebook ГосЧС в Киеве

Причины происшествия выясняются правоохранительными органами.

Как писал OBOZREVATEL, в июне на Радужном озере утонул мужчина из-за спора с другом на 500 гривен. Его товарищ не пытался ему помочь.

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