На Киевщине загадочно погиб 13-летний школьник: тело нашли под завалами кирпича. Фото

На Киевщине загадочно загадочно погиб 13-летний житель столицы. Его тело нашли под завалами кирпича на территории недействующего животного комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook. Родители вместе с ребенком приехали из столицы в дачный дом в село Гребени Кагарлицкого района, где и произошла трагедия.

Так, в 16.30 (вероятно, речь о субботе, 30 мая) мальчик пошел гулять и не вернулся. Мать и отец сначала самостоятельно искали ребенка и только около 22 часов обратились за помощью в полицию.

На Киевщине загадочно погиб 13-летний школьник

Тело мальчика нашли уже ночью под завалами кирпича на территории недействующего полуразвалившегося животного комплекса. К поискам школьника было задействовано личный состав местной полиции, ювенальные полицейские, общественность.

На месте происшествия работала криминалистическая лаборатория. Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Правоохранители будут устанавливать свидетелей и обстоятельства трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева из озера Министерка достали тело мужчины.

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