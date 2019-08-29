На Киевщине в жуткое ДТП попал автобус с пассажирами

В четверг, 29 августа, возле села Рудницкое Барышевского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Маршрутный автобус сообщением Барышевка – Киев с пассажирами в салоне столкнулся с легковушкой.
Как сообщило информационное агентство "Погляд", в результате ДТП автобус с помятым капотом оказался на обочине (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).
Легковой автомобиль был поврежден сильнее. Информации о пострадавших нет.
На Киевщине в ДТП попал автобус с пассажирами
Погляд/Andrey Korzh
В Киевской области произошло ужасное ДТП
Погляд/Andrey Korzh
Маршрутный автобус с пассажирами в салоне столкнулся с легковушкой
Погляд/Andrey Korzh
Как сообщал OBOZREVATEL:
В понедельник, 26 августа, в селе Копылов Макаровского района Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Житель столицы за рулем внедорожника наехал на пешехода, который переходил дорогу по "зебре".
Водителем, который насмерть сбил пешехода в Киевской области, оказался сотрудник Кабинета министров Украины.
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