На Киевщине в жуткое ДТП попал автобус с пассажирами

В четверг, 29 августа, возле села Рудницкое Барышевского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Маршрутный автобус сообщением Барышевка – Киев с пассажирами в салоне столкнулся с легковушкой.

Как сообщило информационное агентство "Погляд", в результате ДТП автобус с помятым капотом оказался на обочине (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Легковой автомобиль был поврежден сильнее. Информации о пострадавших нет.

На Киевщине в ДТП попал автобус с пассажирами Погляд/Andrey Korzh

В Киевской области произошло ужасное ДТП Погляд/Andrey Korzh

Маршрутный автобус с пассажирами в салоне столкнулся с легковушкой Погляд/Andrey Korzh

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 26 августа, в селе Копылов Макаровского района Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Житель столицы за рулем внедорожника наехал на пешехода, который переходил дорогу по "зебре".

Водителем, который насмерть сбил пешехода в Киевской области, оказался сотрудник Кабинета министров Украины.

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