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На Киевщине в жуткое ДТП попал автобус с пассажирами

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В четверг, 29 августа, возле села Рудницкое Барышевского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Маршрутный автобус сообщением Барышевка – Киев с пассажирами в салоне столкнулся с легковушкой.

Как сообщило информационное агентство "Погляд", в результате ДТП автобус с помятым капотом оказался на обочине (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Легковой автомобиль был поврежден сильнее. Информации о пострадавших нет.

На Киевщине в ДТП попал автобус с пассажирами

На Киевщине в ДТП попал автобус с пассажирами

Погляд/Andrey Korzh

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Погляд/Andrey Korzh

Маршрутный автобус с пассажирами в салоне столкнулся с легковушкой

Маршрутный автобус с пассажирами в салоне столкнулся с легковушкой

Погляд/Andrey Korzh

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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