Жительница Киевщины пожаловалась в сети на новую коварную схему выманивания денег. Ей прислали "в подарок" сертификат несуществующего магазина Golden Ameilia, а за посылку женщина должна была платить самостоятельно.

Об этом жительница поселка Барышевка Наталья Могилей написала на странице "Барышевка" в Facebook. Она также распространила фото такого "подарка" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, по словам потерпевшей, в День рождения ей позвонила девушка. Она рассказала, что женщине пришлют "подарок Новой почтой". На вопрос, от кого он, девушка ответила, что не может предоставить такую информацию, а на открытке все будет указано.

На Киевщине разоблачили новую коварную схему с почтовым переводом

"Настал день Х! Поступило сообщение с НП, в котором было написано, что я за посылку должна заплатить 157 грн... Пошла за посылкой. Открыла маленький конвертик – а там сертификат на сумму 1500 грн на ювелирные изделия несуществующего магазина", – написала женщина.

На Киевщине разоблачили новую коварную схему с почтовым переводом Facebook/Наталья Могилей

На Киевщине разоблачили новую коварную схему с почтовым переводом Facebook/Наталья Могилей

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, одной из самых популярных мошеннических схем в Украине в 2019 году стали рассылки СМС о "выигрыше авто".

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