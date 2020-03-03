Жительница Киевщины пожаловалась в сети на новую коварную схему выманивания денег. Ей прислали "в подарок" сертификат несуществующего магазина Golden Ameilia, а за посылку женщина должна была платить самостоятельно.
Об этом жительница поселка Барышевка Наталья Могилей написала на странице "Барышевка" в Facebook. Она также распространила фото такого "подарка" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Так, по словам потерпевшей, в День рождения ей позвонила девушка. Она рассказала, что женщине пришлют "подарок Новой почтой". На вопрос, от кого он, девушка ответила, что не может предоставить такую информацию, а на открытке все будет указано.
На Киевщине разоблачили новую коварную схему с почтовым переводом
"Настал день Х! Поступило сообщение с НП, в котором было написано, что я за посылку должна заплатить 157 грн... Пошла за посылкой. Открыла маленький конвертик – а там сертификат на сумму 1500 грн на ювелирные изделия несуществующего магазина", – написала женщина.
На Киевщине разоблачили новую коварную схему с почтовым переводом
Facebook/Наталья Могилей
На Киевщине разоблачили новую коварную схему с почтовым переводом
Facebook/Наталья Могилей
Пост в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, одной из самых популярных мошеннических схем в Украине в 2019 году стали рассылки СМС о "выигрыше авто".
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