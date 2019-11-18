На Киевщине из-за пожара грузовика пострадали еще четыре авто: фото

В воскресенье вечером, 17 ноября, возле села Переяславское Переяслав-Хмельницкого района Киевской области в результате возгорания грузовика пострадали еще четыре машины, в частности авто патрульных и пожарных.

Так, на спецлинию "102" обратился водитель фуры Reno и сообщил о возгорании автомобиля. На вызов приехали правоохранители и работники ГСЧС, пожар был ликвидирован. Об этом написала пресс-служба полиции Киевщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, водитель грузовика заехал на стоянку, а, уже находясь на улице, заметил, что возле кабины возник пожар, который перекинулся на прицеп. Предполагаемая причина возгорания – неисправность автопечки.

На Киевщине из-за пожара грузовика пострадали еще четыре авто Полиция Киевской области

На этом же участке дороги 25-летний водитель грузовика Mercedes из-за задымления не заметил легковой автомобиль, который двигался в попутном направлении, и задел его. После этого фура въехала в автомобиль патрульной полиции, а тот – в "ЗИЛ-130" работников ГСЧС, который стоял впереди.

В результате инцидента никто не пострадал. Все авто участников ДТП получили механические повреждения. Правоохранители будут решать вопрос о правовой квалификации события.

Возле села Переяславское Переяслав-Хмельницкого района Киевской области 17 ноября в результате возгорания грузовика пострадали еще четыре машины Полиция Киевской области

Из-за возгорания грузовика пострадала еще одна фура, легковушка, авто патрульных и пожарных Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева, на улице Зодчих, 13 ноября произошло смертельное ДТП. Водитель грузовика переехал пожилую женщину.

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