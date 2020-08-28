На Киевщине автомобиль насмерть переехал спящего на дороге мужчину

На Киевщине автомобиль насмерть переехал спящего на дороге пенсионера. lviv.travel

В Богуславском районе Киевской области автомобиль Volkswagen переехал насмерть спящего на проезжей части местного жителя.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он уточнил, что за рулем был 42-летний водитель, авария произошла 27 августа около 22.00 в селе Медвин.

На Киевщине автомобиль насмерть переехал спящего на дороге пенсионера /screenshot Google

"На месте происшествия правоохранители установили личность мужчины – им оказался 65-летний местный житель. Предварительно, на момент ДТП погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Дорога была не освещена. Водитель был трезв, полицию вызвал именно он", – уточнил источник.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все детали ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Одессой в районе рынка "7-й километр" на дороге водители обнаружили тело полуобнажённой девушки.

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