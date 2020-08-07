На Киевщине 19-летнего водителя обвинили в избиении полицейских

На Кивщини 19-летнего водителя обвинили в избиении полицейских.

Инцидент произошел в пятницу ночью, 7 августа. Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сотрудники криминальной полиции Белоцерковского отдела полиции на трассе Киев-Одесса, возле остановки села Шкаровка, заметили припаркованное авто Mazda, в салоне которого были подозрительные мужчины. Правоохранители подошли к машине, представились и предъявили служебные удостоверения.

"Внезапно из автомобиля выбежал водитель и, ничего не объясняя, изо всех сил нанес удары рукой по голове одному полицейскому и его напарнику. Оперативники мгновенно применили меры физического воздействия и усмирили злоумышленника", – говорится в сообщении.

Для документирования события на место прибыла следственно-оперативная группа. Подозреваемым оказался 19-летний местный житель, воспитанник профессионального бойцовского клуба. Он был задержан в порядке ст.208 УПК Украины и по состоянию на 7 августа находился в изоляторе временного содержания.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанному.

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