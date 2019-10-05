На глазах у сына: в Киеве больная раком женщина совершила жуткий суицид. Кадры 18+

В Киеве в субботу, 5 октября, пожилая женщина совершила жуткое самоубийство – выбросилась из окна 4 этажа 14-этажного дома на Березняках на глазах у своего сына.

От полученных травм она скончалась на месте. Инцидент произошел около 10:20, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По словам полиции, жертва страдала онкологическим заболеванием. Она постоянно испытывала сильные боли и уже неоднократно пыталась покончить с собой.

Фото с места инцидента Информатор

Женщина выждала момент, когда ее сын выйдет из комнаты, и забралась на подоконник. Сын не успел помешать матери совершить самоубийство. Она спрыгнула, как только он вошел в помещение.

Смерть от удара наступила мгновенно. Прибывшие медики ничем не смогли помочь женщине.

На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Осторожно, кадры 18+

Фото с места инцидента Информатор

Фото с места инцидента Информатор

Фото с места инцидента Информатор

Как писал OBOZREVATEL, вблизи микрорайона "Троещина" в Киеве вечером 4 октября произошла массовая драка со стрельбой. Пострадал один человек.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал