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''Мотоцикл от тела в 700 м'': под Киевом произошло кровавое ДТП

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На Одесской трассе, под Киевом, произошла масштабная авария с мотоциклом. В результате один человек погиб и еще один находится в тяжелом состоянии.

ДТП случилось в ночь на 7 октября. Как сообщили в группе dtp.kiev.ua, байк двигался со стороны Южного кладбища в сторону Чабанов. Предварительно водитель не справился с управлением и зацепил отбойник на развороте возле села Вита Почтовая.

"Мотоцикл от тела водителя в 700 метрах", - резюмировал автор поста.

Также, по его словам, в ДТП пострадала девушка-пассажир. С тяжелыми травмами она была доставлена в реанимацию.

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''Мотоцикл от тела в 700 м'': под Киевом произошло кровавое ДТП
''Мотоцикл от тела в 700 м'': под Киевом произошло кровавое ДТП

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

''Мотоцикл от тела в 700 м'': под Киевом произошло кровавое ДТП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области произошла масштабная авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Одна из машин превратилась в груду металла.

Читайте все новости по теме "Война на дорогах" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на дорогахКриминал
Место
УкраинаКиев
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