''Мотоцикл от тела в 700 м'': под Киевом произошло кровавое ДТП

На Одесской трассе, под Киевом, произошла масштабная авария с мотоциклом. В результате один человек погиб и еще один находится в тяжелом состоянии.

ДТП случилось в ночь на 7 октября. Как сообщили в группе dtp.kiev.ua, байк двигался со стороны Южного кладбища в сторону Чабанов. Предварительно водитель не справился с управлением и зацепил отбойник на развороте возле села Вита Почтовая.

"Мотоцикл от тела водителя в 700 метрах", - резюмировал автор поста.

Также, по его словам, в ДТП пострадала девушка-пассажир. С тяжелыми травмами она была доставлена в реанимацию.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области произошла масштабная авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Одна из машин превратилась в груду металла.